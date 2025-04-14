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Мукалитан (Mucalitan)
Мукалитан (Mucalitan)
Одесса
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Измаил, ул. Болградская, 80
191.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
48,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
253.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
49,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
254.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,23
Экономия при брони:
-5,23 грн
49,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
255.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
48,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,47
Экономия при брони:
-4,47 грн
50,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,67
Экономия при брони:
-5,67 грн
50,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
53,12
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,00
Экономия при брони:
-6,00 грн
49,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
366.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
49,90
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони:
-5,48 грн
49,00
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
370.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
50,85
Экономия при брони:
-2,79 грн
48,06
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
371.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
50,79
Экономия при брони:
-2,88 грн
47,91
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
371.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,40
Экономия при брони:
-13,20 грн
41,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
374.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
48,00
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
374.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
48,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони:
-4,48 грн
50,00
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
390.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
41,05
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
391.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
41,05
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони:
-4,48 грн
50,00
грн
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