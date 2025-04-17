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Мукалитан (Mucalitan)
Мукалитан (Mucalitan)
Чернигов
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
44,40
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
121.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,50
Экономия при брони:
-11,70 грн
42,80
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Милютенко, 34
122.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,50
Экономия при брони:
-11,70 грн
42,80
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
56,00
Экономия при брони:
-11,97 грн
44,03
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Братиславская, 20
123.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
44,40
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Автозаводская, 71-А
123.9 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
44,40
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
124.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,50
Экономия при брони:
-11,70 грн
42,80
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
124.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,10
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
52,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
50,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Александра Олеся, 2-Б
126.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
48,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 20
127.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
44,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
128.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
40,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,10
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
128.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
60,58
Экономия при брони:
-1,82 грн
58,76
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,18
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 24
129.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
50,47
Экономия при брони:
-1,51 грн
48,96
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
129.9 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
52,99
Экономия при брони:
-1,59 грн
51,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Салютная, 2
130.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
48,00
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
130.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
45,10
грн
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