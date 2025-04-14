Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -4,48 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
6.6 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
8.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
26.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
50,85
Экономия при брони: -2,79 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
26.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
50,79
Экономия при брони: -2,88 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 139-В
30.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -4,48 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
33.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
33.6 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
64.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -5,48 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
50,47
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
131.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,67
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,47
Экономия при брони: -4,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
135.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
139.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
195.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"