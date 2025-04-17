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Мукалитан (Mucalitan)
Мукалитан (Mucalitan)
Винница
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Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
132.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,40
Экономия при брони:
-13,20 грн
41,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
137.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
47,40
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
152.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
52,99
Экономия при брони:
-1,59 грн
51,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 151
170.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
46,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Зеленая, 10
185.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотов, ул. Шевченко, 103
185.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
46,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселки, ул. Пригородная, 26
186.9 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
46,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 36
187.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
46,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
188.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
60,58
Экономия при брони:
-1,82 грн
58,76
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
189.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,50
Экономия при брони:
-11,70 грн
42,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 142-А
190.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
46,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
190.6 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
44,40
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,40
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
190.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
52,99
Экономия при брони:
-1,59 грн
51,40
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Васильковская, 55
191.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,50
Экономия при брони:
-11,70 грн
42,80
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
191.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
53,00
Экономия при брони:
-1,59 грн
51,41
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
191.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,50
Экономия при брони:
-11,70 грн
42,80
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шалимова Академика, 44/10
191.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,50
Экономия при брони:
-11,70 грн
42,80
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
192.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,10
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
193.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
46,00
грн
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