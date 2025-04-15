Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -5,48 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
8.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
В городах рядом
Не болей
Днепр, просп. Поля Александра, 106
65.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
65.6 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Не болей
Днепр, просп. Поля Александра, 121
66.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Днепр, бульв. Кельнский, 1
68.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -4,48 грн
Не болей
Каменское, просп. Свободы, 46
84.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
51,65
Экономия при брони: -3,59 грн
Не болей
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
84.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
51,02
Экономия при брони: -3,11 грн
Мед-сервис
Самар, ул. Гетманская, 139-В
88.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -4,48 грн
Мед-сервис
Каменское, бульв. Героев, 5-А
95.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Экономная аптека
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
95.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
118.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
131.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,67
Экономия при брони: -5,67 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
136.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,47
Экономия при брони: -4,47 грн
Біла ромашка
Полтава, пл. Павленковская, 3
199.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
50,47
Экономия при брони: -1,51 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,23
Экономия при брони: -5,23 грн