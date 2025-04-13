Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
3.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Каденюка, 23
7.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
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Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
50,47
Экономия при брони: -1,51 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 139-В
165.9 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -4,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
191.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
192.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
194.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
195.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
196.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -4,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
196.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
202.6 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
51,20
Экономия при брони: -3,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
203.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
49,96
Экономия при брони: -1,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
248.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -5,48 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
311.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,67
Экономия при брони: -5,67 грн