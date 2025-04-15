Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,29
Экономия при брони: -1,63 грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 49 мин
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
73.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 49 мин
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
157.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Ровно, просп. Князя Романа, 3
183.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 49 мин
Ужгород, ул. Легоцкого Тиводара, 80
187.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 49 мин
Костополь, ул. Кобылянской Ольги, 25-А
206.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
224.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
52,99
Экономия при брони: -1,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
436.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,40
Экономия при брони: -13,20 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
449.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
52,99
Экономия при брони: -1,59 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 49 мин
Васильков, просп. Киевский Шлях, 151
451.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 49 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Зеленая, 10
455.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, просп. Берестейский, 142-А
456.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
456.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 49 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 36
457.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
458.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
60,58
Экономия при брони: -1,82 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Салютная, 2
459.9 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
460.6 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 20
460.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Шалимова Академика, 44/10
461.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 49 мин
Новоселки, ул. Пригородная, 26
461.5 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"