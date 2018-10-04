во время применения препарата не рекомендуется употреблять алкогольные напитки и применять лекарственные средства, содержащие этанол.

Препарат применять с осторожностью у пациентов с тяжелой печеночной и/или почечной недостаточностью (может потребоваться коррекция дозы и увеличение интервалов между приемами).

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат применять у детей в возрасте от 5 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время применения препарата не рекомендуется управлять транспортными средствами или другими механизмами, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.