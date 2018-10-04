Диазолин-Дарница (Diazolinum-Darnitsa) (167872) - инструкция по применению ATC-классификация
Диазолин-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество препарата — мебгидролин — относится к антигистаминным средствам, является блокатором Hl-рецепторов. Ослабляет спазмогенный эффект гистамина относительно гладких мышц бронхов, кишечника, а также влияет на проницаемость сосудов.
Фармакокинетика. Мебгидролин быстро всасывается в пищеварительном тракте. Биодоступность составляет 40–60%. Терапевтический эффект достигается через 15–30 мин, максимальное действие отмечается через 1–2 ч. Препарат практически не проникает через ГЭБ. Метаболизируется в печени путем метилирования. Выводится из организма почками.
Показания Диазолин-Дарница
профилактика и лечение сезонного аллергического ринита, поллиноза, крапивницы, пищевой и лекарственной аллергии, дерматозов, сопровождающихся зудом (экзема, нейродермит).
Применение Диазолин-Дарница
препарат принимают внутрь после еды.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет препарат применять в дозе 100–200 мг 1–2 раза в сутки. Максимальная разовая доза — 300 мг, суточная — 600 мг.
Детям в возрасте 5–12 лет препарат применять в дозе 50 мг (½ таблетки) 1–3 раза в сутки.
Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, воспалительные заболевания пищеварительного тракта, пилоростеноз, гиперплазия предстательной железы, глаукома, эпилепсия, нарушение сердечного ритма.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы, психики и органов чувств: головная боль, головокружение, парестезии, повышенная утомляемость, сонливость, нечеткость зрительного восприятия, замедление скорости реакций, тремор, раздражительность, тревожность (ночью).
Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, диспептические явления (изжога, тошнота, боль в эпигастральной области), раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, зуд, сыпь, крапивница, отек Квинке.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение мочеиспускания.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: гранулоцитопения, агранулоцитоз.
У детей иногда возникают парадоксальные реакции: повышенное возбуждение, тремор, нарушение сна.
Особые указания
во время применения препарата не рекомендуется употреблять алкогольные напитки и применять лекарственные средства, содержащие этанол.
Препарат применять с осторожностью у пациентов с тяжелой печеночной и/или почечной недостаточностью (может потребоваться коррекция дозы и увеличение интервалов между приемами).
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат применять у детей в возрасте от 5 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время применения препарата не рекомендуется управлять транспортными средствами или другими механизмами, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Взаимодействия
препарат потенцирует действие снотворных, седативных и других препаратов, угнетающих ЦНС, а также алкоголя.
Передозировка
симптомы: спутанность сознания, сонливость, нарушение координации движений, сухость во рту.
Лечение: промывание желудка до чистой промывной воды, прием активированного угля внутрь, форсированный диурез. Дальнейшее лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.