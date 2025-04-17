Диазолин-Дарница (Diazolinum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,21
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,92
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,37
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,50
Экономия при брони: -1,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,69
Экономия при брони: -2,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,21
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
33,63
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,16
Экономия при брони: -1,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,33
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница