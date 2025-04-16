Диазолин-Дарница (Diazolinum-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,24
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,38
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,80
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,79
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,14
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,90
Экономия при брони: -1,85 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
33,87
Экономия при брони: -1,39 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,80
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,93
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,35
Экономия при брони: -1,25 грн