Диазолин-Дарница (Diazolinum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 248 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,25
Экономия при брони: -2,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,27
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,82
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,70
Экономия при брони: -0,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,55
Экономия при брони: -1,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,74
Экономия при брони: -2,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,38
Экономия при брони: -1,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,35
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,40
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,42
Экономия при брони: -1,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
33,67
Экономия при брони: -1,18 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,76
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,13
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница