МЕБГИДРОЛИН (MEBHYDROLINUM) Действующее вещество
блокатор Н1-рецепторов. Ослабляет спазмогенный эффект гистамина в отношении гладких мышц бронхов, кишечника, а также его влияние на проницаемость сосудистой стенки. Практически не проникает через ГЭБ. В отличие от других противоаллергических средств, не оказывает седативного и снотворного действия, что позволяет применять его в тех случаях, когда угнетающее действие на ЦНС нежелательно.
аллергические дерматозы, сенная лихорадка, вазомоторный и аллергический ринит, пищевая и лекарственная аллергия.
внутрь после еды. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 0,05–0,2 г 1–2 раза в сутки, детям до 12 лет — по 0,02–0,05 г 1–3 раза в сутки. Высшая суточная доза для взрослых — 0,6 г. Длительность лечения зависит от особенностей заболевания.
повышенная чувствительность к мебгидролину, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания пищеварительного тракта.
обычно хорошо переносится, однако в некоторых случаях может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка. Возможны ксеростомия, нарушение мочеиспускания, головокружение, сонливость, парестезии, замедление скорости психических и двигательных реакций.
при лечении детей младшего возраста необходимо строго придерживаться рекомендаций по дозированию (возможно психомоторное возбуждение).
Водителям транспортных средств и лицам, работающим с потенциально опасными механизмами, необходимо соблюдать осторожность во время лечения мебгидролином.
мебгидролин потенцирует действие средств, угнетающих ЦНС.