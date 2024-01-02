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Активные вещества — “М”МЕБГИДРОЛИН (MEBHYDROLINUM)

МЕБГИДРОЛИН (MEBHYDROLINUM) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Диазолин® драже, 0,05 г, блистер, № 20; Фармак
Диазолин® Драже, 0,05 г, блистер, № 20 Фармак
В 1095 аптеках
от 19,85 грн
Цены в аптеках
Диазолин-Дарница таблетки, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Диазолин-Дарница Таблетки, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 879 аптеках
от 19,74 грн
Цены в аптеках
Диазолин® драже, 0,1 г, блистер, № 20; Фармак
Диазолин® Драже, 0,1 г, блистер, № 20 Фармак
В 807 аптеках
от 37,84 грн
Цены в аптеках
Диазолин® таблетки, 0,1 г, блистер, № 10; Фармак
Диазолин® Таблетки, 0,1 г, блистер, № 10 Фармак
В 365 аптеках
от 21,70 грн
Цены в аптеках
Диазолин® драже, 0,05 г, блистер, № 10; Фармак
Диазолин® Драже, 0,05 г, блистер, № 10 Фармак
В 11 аптеках
от 17,44 грн
Цены в аптеках
Диазолин® драже, 0,1 г, блистер, № 10; Фармак
Диазолин® Драже, 0,1 г, блистер, № 10 Фармак
В 110 аптеках других городов
от 19,65 грн
Цены в других городах
Диазолин для детей гранулы для оральной суспензии, 0,6 г/100 мл, флакон, 9 г, со стаканчиком в пачке, со стаканчиком в пачке, № 1; Здоровье
Диазолин для детей Гранулы для оральной суспензии, 0,6 г/100 мл, флакон, 9 г, со стаканчиком в пачке, со стаканчиком в пачке, № 1 Здоровье
В 3 аптеках других городов
от 37,89 грн
Цены в других городах
Диазолин® таблетки, 0,1 г, блистер, № 20; Фармак
Диазолин® Таблетки, 0,1 г, блистер, № 20 Фармак
Нет в наличии
Диазолин® таблетки, 0,05 г, блистер, № 10; Фармак
Диазолин® Таблетки, 0,05 г, блистер, № 10 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, драже, гранулы для приготовления суспензии.
МЕБГИДРОЛИН (MEBHYDROLINUM)
CAS №: 524-81-2 C19H20N2
USPDDN: 5-бензил-1,3,4,5-тетрагидро-2-метил-2H-пиридо(4,3-b)индол.
Форма выпуска: таблетки, драже, гранулы для приготовления суспензии.

блокатор Н1-рецепторов. Ослабляет спазмогенный эффект гистамина в отношении гладких мышц бронхов, кишечника, а также его влияние на проницаемость сосудистой стенки. Практически не проникает через ГЭБ. В отличие от других противоаллергических средств, не оказывает седативного и снотворного действия, что позволяет применять его в тех случаях, когда угнетающее действие на ЦНС нежелательно.

аллергические дерматозы, сенная лихорадка, вазомоторный и аллергический ринит, пищевая и лекарственная аллергия.

внутрь после еды. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 0,05–0,2 г 1–2 раза в сутки, детям до 12 лет — по 0,02–0,05 г 1–3 раза в сутки. Высшая суточная доза для взрослых — 0,6 г. Длительность лечения зависит от особенностей заболевания.

повышенная чувствительность к мебгидролину, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания пищеварительного тракта.

обычно хорошо переносится, однако в некоторых случаях может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка. Возможны ксеростомия, нарушение мочеиспускания, головокружение, сонливость, парестезии, замедление скорости психических и двигательных реакций.

при лечении детей младшего возраста необходимо строго придерживаться рекомендаций по дозированию (возможно психомоторное возбуждение).
Водителям транспортных средств и лицам, работающим с потенциально опасными механизмами, необходимо соблюдать осторожность во время лечения мебгидролином.

мебгидролин потенцирует действие средств, угнетающих ЦНС.