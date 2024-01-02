МЕБГИДРОЛИН (MEBHYDROLINUM)

блокатор Н 1 -рецепторов. Ослабляет спазмогенный эффект гистамина в отношении гладких мышц бронхов, кишечника, а также его влияние на проницаемость сосудистой стенки. Практически не проникает через ГЭБ. В отличие от других противоаллергических средств, не оказывает седативного и снотворного действия, что позволяет применять его в тех случаях, когда угнетающее действие на ЦНС нежелательно.