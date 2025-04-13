Диазолин-Дарница (Diazolinum-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 810 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,70
Экономия при брони: -4,48 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,47
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,70
Экономия при брони: -4,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,92
Экономия при брони: -1,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница