Диазолин-Дарница (Diazolinum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,65
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,16
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,95
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,21
Экономия при брони: -2,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,42
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,62
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,24
Экономия при брони: -2,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,35
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница