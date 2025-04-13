Диазолин-Дарница (Diazolinum-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 381 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,23
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,17
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,62
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница