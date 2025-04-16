Диазолин-Дарница (Diazolinum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,91
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,75
Экономия при брони: -1,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,92
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,85
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,79
Экономия при брони: -1,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,56
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,47
Экономия при брони: -1,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,38
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
31,51
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
34,11
Экономия при брони: -1,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Диазолин-Дарница таблетки 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,00
Экономия при брони: -2,00 грн