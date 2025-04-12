при проведении последовательной терапии время перехода с парентеральной терапии на пероральную определяется тяжестью инфекции, клиническим состоянием пациента и чувствительностью патогенного микроорганизма. При отсутствии клинического улучшения в течение 72 ч парентеральную терапию следует продолжать. Перед началом проведения последовательной терапии требуется ознакомиться с соответствующей инструкцией по применению цефуроксима.

Применение цефуроксима (как и других антибиотиков) может привести к чрезмерному росту Candida. Длительное применение может также привести к чрезмерному росту других нечувствительных микроорганизмов (например Enterococci, Clostridium difficile), что может, в свою очередь, потребовать прекращения лечения.

Применение цефуроксима не рекомендуется у пациентов с тяжелыми нарушениями со стороны кишечника, сопровождающимися рвотой и диареей, поскольку это может привести к снижению уровня абсорбции. В таком случае целесообразнее назначение парентеральной формы цефуроксима.

20-дневное лечение при болезни Лайма может повышать частоту развития диареи.

При применении антибиотиков широкого спектра действия может развиваться псевдомембранозный колит, который может проявляться от легкой формы до угрожающего жизни состояния. Поэтому важно иметь это в виду, если у пациентов возникает тяжелая диарея во время или после антибактериальной терапии. Если возникает длительная или выраженная диарея или пациент ощущает резкую схваткообразную боль в животе, лечение должно быть немедленно прекращено и пациенту следует провести тщательное обследование.

Во время лечения цефуроксимом при болезни Лайма выявляли реакцию Яриша — Герксгеймера. Она возникала непосредственно вследствие бактерицидного действия цефуроксима на микроорганизм, который вызывает болезнь Лайма, спирохету Borrelia burgdorferi. Пациент должен знать, что это частое явление при антибиотикотерапии болезни Лайма, не требующее лечения.

Пациентам, применяющим цефуроксим, рекомендуется определять концентрацию глюкозы в крови с помощью методов с глюкозооксидазой или гексокиназой. Цефуроксим не влияет на определение креатинина с помощью исследования со щелочным пикратом.

В состав препарата Цефутил входит лактоза, поэтому, если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, необходима консультация врача до начала приема этого препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Экспериментальных данных эмбриотоксического или тератогенного действия цефуроксима аксетила нет, но необходимо с осторожностью назначать его в первые месяцы беременности.

Кормление грудью. Цефуроксим в невысоких концентрациях экскретируется с грудным молоком, поэтому в период кормления грудью его следует применять с осторожностью.

Дети. Опыта применения цефуроксима аксетила для лечения детей в возрасте до 3 мес нет. Детям в возрасте до 2 лет рекомендуется назначать цефуроксим в другой лекарственной форме.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку препарат может вызвать головокружение, пациентов следует предупредить, что управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами следует с осторожностью.