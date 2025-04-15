Днепр (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
411,35
Экономия при брони: -25,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
411,66
Экономия при брони: -26,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
280,50
Экономия при брони: -26,20 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -16,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90
Экономия при брони: -18,60 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,10
Экономия при брони: -5,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
390,46
Экономия при брони: -16,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
403,81
Экономия при брони: -24,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
387,13
Экономия при брони: -13,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,57
Экономия при брони: -22,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
376,83
Экономия при брони: -20,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
393,73
Экономия при брони: -14,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
395,02
Экономия при брони: -22,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
378,19
Экономия при брони: -19,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
394,78
Экономия при брони: -16,35 грн