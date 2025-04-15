Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
280,50
Экономия при брони: -28,50 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -17,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -17,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
378,84
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,10
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90
Экономия при брони: -20,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,10
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90
Экономия при брони: -20,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,10
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
273,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,10
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
405,54
Экономия при брони: -26,86 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90
Экономия при брони: -20,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -17,00 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн