Харьков (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
398,82
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,12
Экономия при брони: -18,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
398,27
Экономия при брони: -23,81 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
412,55
Экономия при брони: -24,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
414,05
Экономия при брони: -25,74 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
399,43
Экономия при брони: -26,66 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
280,26
Экономия при брони: -19,57 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
415,13
Экономия при брони: -27,05 грн