Киев (адрес не указан)
Доступно в 453 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
432,89
Экономия при брони: -65,79 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
432,89
Экономия при брони: -65,79 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
401,51
Экономия при брони: -16,55 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,60 грн