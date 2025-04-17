Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
280,50
Экономия при брони: -18,40 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -3,70 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
270,59
Экономия при брони: -8,12 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
386,18
Экономия при брони: -11,59 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
417,77
Экономия при брони: -22,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
273,00
Экономия при брони: -10,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
410,41
Экономия при брони: -15,06 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
280,50
Экономия при брони: -18,40 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
404,10
Экономия при брони: -16,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
420,80
Экономия при брони: -25,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
273,00
Экономия при брони: -10,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
372,04
Экономия при брони: -15,09 грн