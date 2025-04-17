Винница (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
426,21
Экономия при брони: -43,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90
Экономия при брони: -9,70 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,70
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
433,17
Экономия при брони: -50,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,70
Экономия при брони: -28,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,70
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
430,24
Экономия при брони: -47,82 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
433,78
Экономия при брони: -51,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,70
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
396,59
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
401,78
Экономия при брони: -20,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
424,70
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
434,27
Экономия при брони: -46,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
421,16
Экономия при брони: -33,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
400,40
Экономия при брони: -4,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International