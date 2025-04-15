Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,62
Экономия при брони: -27,62 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
388,89
Экономия при брони: -25,48 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
273,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
378,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
378,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
280,50
Экономия при брони: -25,30 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
271,07
Экономия при брони: -10,38 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
388,38
Экономия при брони: -12,99 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
387,58
Экономия при брони: -29,61 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
392,10
Экономия при брони: -28,87 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
387,88
Экономия при брони: -24,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
378,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
389,60 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
272,90 грн
Цефутил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
378,00
Экономия при брони: -16,00 грн