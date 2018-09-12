Драмина (Dramina®) (167551) - инструкция по применению ATC-классификация
Драмина инструкция по применению
Фармакологические свойства
действующее вещество препарата Драмина — дименгидринат — относится к производным этаноламина. Дименгидринат является блокатором H1-рецепторов, оказывает противорвотное, седативное, антимускариновое, антигистаминное действие. Уменьшает возбудимость рвотного центра ЦНС.
После перорального применения дименгидринат быстро всасывается. Cmax в плазме крови достигается через 15–30 мин после приема и сохраняется в течение 4–6 ч.
Около 98–99% дименгидрината связывается с белками плазмы крови. Дименгидринат проходит через плацентарный барьер и проникает в грудное молоко.
Метаболизм дименгидрината осуществляется в основном в печени. Выделяется из организма в течение 24 ч, преимущественно в виде метаболитов, в меньшем количестве — в неизмененном виде почками. T½ из плазмы крови — около 5–10 ч.
Показания Драмина
- предотвращение и устранение тошноты и рвоты вследствие проявлений морской и воздушной болезни, при применении лучевой терапии, лекарственных средств и после операции;
- симптоматическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярного аппарата.
Применение Драмина
предотвращение и устранение тошноты и рвоты вследствие проявлений морской и воздушной болезни, при применении лучевой терапии, лекарственных средств и после операции
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 50 мг (1 таблетка) за 30–60 мин до начала поездки, затем по мере необходимости по 50–100 мг каждые 4–6 ч, но не более 400 мг/сут.
Дети в возрасте 6–12 лет: по 25–50 мг (½–1 таблетка) каждые 6–8 ч в случае необходимости, но не более 150 мг/сут.
Дети в возрасте 2–6 лет: по 25 мг (½ таблетки) каждые 6–8 ч в случае необходимости, но не более 75 мг/сут.
При болезни Меньера и других нарушениях вестибулярного аппарата
Взрослые: 50–100 мг (1–2 таблетки) каждые 4–6 ч в случае необходимости, не превышая максимальной суточной дозы 400 мг (8 таблеток).
Пациентам пожилого возраста следует применять начальную дозу 25 мг (½ таблетки).
При печеночной недостаточности дозу следует снизить в 2 раза.
При почечной недостаточности применяют в обычной дозе.
Противопоказания
повышенная чувствительность к дименгидринату, дифенгидрамину, а также к другим антигистаминным средствам подобной структуры, повышенная чувствительность к другим компонентам препарата. Эклампсия, эпилепсия (особенно у детей), тяжелая почечная недостаточность, тяжелая печеночная недостаточность, острый приступ астмы, феохромоцитома, порфирия, гиперплазия предстательной железы с задержкой мочеиспускания, закрытоугольная глаукома, повышенное внутричерепное давление. Период беременности и кормления грудью. Детский возраст до 2 лет.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость, возбуждение, бессонница, подавленное состояние, усталость, увеличение времени реакции, мышечная слабость, нарушение координации движений, тремор.
Со стороны органа зрения: возможны помутнение зрения, диплопия.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, приступы стенокардии, артериальная гипотензия.
Со стороны пищеварительной системы: боль в желудке, диарея или запор, сухость во рту, тошнота, рвота, повышение аппетита, увеличение массы тела.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: повышенная чувствительность к свету, сыпь, крапивница.
Со стороны иммунной системы: ангионевротический отек.
Со стороны мочевыделительной системы: затруднение мочеиспускания.
Другие: артралгия, снижение потоотделения, сухость слизистых оболочек.
Особые указания
с осторожностью назначать пациентам с почечной и/или печеночной недостаточностью.
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности препарат противопоказан. Дименгидринат в небольшом количестве проникает в грудное молоко, поэтому во время лечения кормление грудью следует прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Прием препарата может вызвать сонливость, нарушение координации движений, головокружение, увеличение времени реакции, поэтому при применении дименгидрината следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами с повышенным риском травматизма.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте до 2 лет не установлены, поэтому детям этой возрастной категории препарат не назначают.
Взаимодействия
дименгидринат может усиливать угнетающее действие на ЦНС таких средств, как снотворные, седативные, транквилизаторы, антидепрессанты, антипсихотические (нейролептики), противоэпилептические, а также спиртные напитки. Препарат может усиливать антихолинергическое действие других лекарственных средств. Препарат может скрывать побочное действие ототоксических средств (например аминогликозидов).
Передозировка
симптомы: сухость во рту, носу, горле, ощущение прилива и покраснение лица, затруднение дыхания, высыпания на коже; аритмия, тахикардия, резкое снижение АД с возможной потерей сознания; сонливость, угнетение ЦНС или возбуждение с галлюцинациями, судорогами.
Редко возможны нарушение зрения, шум в ушах; затруднение мочеиспускания; боль в желудке, повышение или снижение аппетита.
Лечение: специфического антидота нет. Симптоматическая терапия направлена на устранение клинических проявлений передозировки: промывание желудка, назначение энтеросорбентов и лекарственных средств, направленных на повышение АД, инфузионная терапия и т.п.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.