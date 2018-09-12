предотвращение и устранение тошноты и рвоты вследствие проявлений морской и воздушной болезни, при применении лучевой терапии, лекарственных средств и после операции

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 50 мг (1 таблетка) за 30–60 мин до начала поездки, затем по мере необходимости по 50–100 мг каждые 4–6 ч, но не более 400 мг/сут.

Дети в возрасте 6–12 лет: по 25–50 мг (½–1 таблетка) каждые 6–8 ч в случае необходимости, но не более 150 мг/сут.

Дети в возрасте 2–6 лет: по 25 мг (½ таблетки) каждые 6–8 ч в случае необходимости, но не более 75 мг/сут.

При болезни Меньера и других нарушениях вестибулярного аппарата

Взрослые: 50–100 мг (1–2 таблетки) каждые 4–6 ч в случае необходимости, не превышая максимальной суточной дозы 400 мг (8 таблеток).

Пациентам пожилого возраста следует применять начальную дозу 25 мг (½ таблетки).

При печеночной недостаточности дозу следует снизить в 2 раза.

При почечной недостаточности применяют в обычной дозе.