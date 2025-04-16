Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,60
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
92,93
Экономия при брони: -13,66 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,78
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
137,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,27
Экономия при брони: -4,48 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,26
Экономия при брони: -7,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
89,79
Экономия при брони: -10,47 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,92
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
92,48
Экономия при брони: -8,67 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,73
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
88,20
Экономия при брони: -4,35 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,49
Экономия при брони: -8,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
104,20
Экономия при брони: -9,40 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
147,70
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,89
Экономия при брони: -8,08 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,53
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
92,52
Экономия при брони: -3,68 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,13
Экономия при брони: -23,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
151,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,81
Экономия при брони: -17,73 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
142,30
Экономия при брони: -36,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,76
Экономия при брони: -15,68 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,25
Экономия при брони: -7,21 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,40
Экономия при брони: -26,10 грн