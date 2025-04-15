Львов (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
99,21
Экономия при брони: -5,74 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,57
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,70
Экономия при брони: -18,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Пульс
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
105,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,00
Экономия при брони: -17,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,20
Экономия при брони: -6,60 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
140,60
Экономия при брони: -14,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
95,27
Экономия при брони: -10,41 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,21
Экономия при брони: -8,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
95,94
Экономия при брони: -5,36 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,34
Экономия при брони: -13,98 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,90
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,90
Экономия при брони: -20,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,10
Экономия при брони: -19,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,20
Экономия при брони: -18,40 грн