Киев
Драмина (Dramina®)

Драмина (Dramina®)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 225 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
99,21
Экономия при брони: -5,74 грн
93,47 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,57
Экономия при брони: -7,50 грн
122,07 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,70
Экономия при брони: -18,90 грн
125,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
105,10 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
146,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
87,70 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
123,00 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
88,30 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
106,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
104,20 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
105,50
Экономия при брони: -9,90 грн
95,60 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,00
Экономия при брони: -17,20 грн
125,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,20
Экономия при брони: -6,60 грн
95,60 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
140,60
Экономия при брони: -14,80 грн
125,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
147,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
95,27
Экономия при брони: -10,41 грн
84,86 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,21
Экономия при брони: -8,43 грн
121,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
95,94
Экономия при брони: -5,36 грн
90,58 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,34
Экономия при брони: -13,98 грн
117,36 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
104,20 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,90
Экономия при брони: -20,10 грн
125,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,90
Экономия при брони: -20,10 грн
125,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
147,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,10
Экономия при брони: -19,30 грн
125,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,20
Экономия при брони: -18,40 грн
125,80 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное