Харьков (адрес не указан)
Доступно в 346 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,85
Экономия при брони: -4,93 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,48
Экономия при брони: -10,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
114,55
Экономия при брони: -6,95 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,19
Экономия при брони: -17,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,20
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
142,70
Экономия при брони: -12,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
141,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 32 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,47
Экономия при брони: -9,00 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
132,93
Экономия при брони: -9,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.