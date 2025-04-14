Одесса (адрес не указан)
Доступно в 259 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
97,49
Экономия при брони: -4,67 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,99
Экономия при брони: -7,11 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
89,30
Экономия при брони: -3,41 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,68
Экономия при брони: -5,36 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,92
Экономия при брони: -7,42 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,52
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,41
Экономия при брони: -9,91 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,69
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,00
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
95,40
Экономия при брони: -4,56 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,94
Экономия при брони: -13,48 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.