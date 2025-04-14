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Драмина (Dramina®)

Драмина (Dramina®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 259 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,74 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
86,10 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
88,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
109,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
97,49
Экономия при брони: -4,67 грн
92,82 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,99
Экономия при брони: -7,11 грн
122,88 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
135,00 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
95,20 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
132,90 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
136,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
89,30
Экономия при брони: -3,41 грн
85,89 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,68
Экономия при брони: -5,36 грн
121,32 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
88,90 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,92
Экономия при брони: -7,42 грн
84,50 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,52
Экономия при брони: -17,30 грн
112,22 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
77,31 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,41
Экономия при брони: -9,91 грн
84,50 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,69
Экономия при брони: -5,70 грн
123,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,00
Экономия при брони: -17,70 грн
127,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
95,40
Экономия при брони: -4,56 грн
90,84 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,94
Экономия при брони: -13,48 грн
115,46 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,60 грн
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