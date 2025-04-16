Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
100,08
Экономия при брони: -3,25 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,17
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
113,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
132,76
Экономия при брони: -6,90 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,60
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,94
Экономия при брони: -15,73 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,66
Экономия при брони: -22,38 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,93
Экономия при брони: -15,72 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,09
Экономия при брони: -24,44 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,60
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
147,10
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,70
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,78
Экономия при брони: -5,65 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,69
Экономия при брони: -31,26 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
104,10
Экономия при брони: -5,48 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,57
Экономия при брони: -24,66 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,40
Экономия при брони: -3,78 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,75
Экономия при брони: -26,84 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
105,70
Экономия при брони: -10,60 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,60
Экономия при брони: -16,90 грн