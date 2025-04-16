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Драмина (Dramina®)

Драмина (Dramina®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
100,08
Экономия при брони: -3,25 грн
96,83 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,17
Экономия при брони: -8,70 грн
119,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,70
Экономия при брони: -17,00 грн
127,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
113,50
Экономия при брони: -5,90 грн
107,60 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
132,76
Экономия при брони: -6,90 грн
125,86 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
77,99 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
109,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
100,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
78,38 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
107,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,60
Экономия при брони: -15,90 грн
127,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,94
Экономия при брони: -15,73 грн
78,21 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,66
Экономия при брони: -22,38 грн
104,28 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,93
Экономия при брони: -15,72 грн
78,21 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,09
Экономия при брони: -24,44 грн
103,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,60
Экономия при брони: -17,90 грн
127,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
96,43 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
147,10
Экономия при брони: -19,40 грн
127,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,70
Экономия при брони: -18,00 грн
127,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,78
Экономия при брони: -5,65 грн
89,13 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,69
Экономия при брони: -31,26 грн
99,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
98,54 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,20 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
104,10
Экономия при брони: -5,48 грн
98,62 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,57
Экономия при брони: -24,66 грн
101,91 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,40
Экономия при брони: -3,78 грн
98,62 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,75
Экономия при брони: -26,84 грн
101,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
105,70
Экономия при брони: -10,60 грн
95,10 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,60
Экономия при брони: -16,90 грн
127,70 грн
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