Днепр (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,91
Экономия при брони: -7,92 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,06
Экономия при брони: -8,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,98
Экономия при брони: -7,99 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,36
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
92,87
Экономия при брони: -6,05 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,30
Экономия при брони: -10,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
104,40
Экономия при брони: -10,10 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,20
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
106,30
Экономия при брони: -12,00 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
142,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
92,92
Экономия при брони: -5,64 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,46
Экономия при брони: -9,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,72
Экономия при брони: -6,49 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
132,06
Экономия при брони: -9,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,70
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,14
Экономия при брони: -3,86 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
127,39
Экономия при брони: -7,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,95
Экономия при брони: -7,66 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
127,66
Экономия при брони: -7,58 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,71
Экономия при брони: -10,30 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,56
Экономия при брони: -9,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,35
Экономия при брони: -17,23 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,86
Экономия при брони: -28,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
98,68
Экономия при брони: -5,25 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,81
Экономия при брони: -28,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
90,91
Экономия при брони: -3,65 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,03
Экономия при брони: -21,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.