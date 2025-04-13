Киев (адрес не указан)
Доступно в 832 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
141,50
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
146,60
Экономия при брони: -17,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
96,60
Экономия при брони: -1,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Фармация
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
105,80
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
89,57
Экономия при брони: -3,74 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
147,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.