Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
133,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,98
Экономия при брони: -4,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
147,10
Экономия при брони: -18,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,40
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,80
Экономия при брони: -7,46 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
134,30
Экономия при брони: -28,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
139,30
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
92,96
Экономия при брони: -5,14 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
132,38
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,40
Экономия при брони: -24,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
89,28
Экономия при брони: -12,91 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
127,69
Экономия при брони: -22,25 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
139,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,71
Экономия при брони: -15,35 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
118,71
Экономия при брони: -13,13 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
98,98
Экономия при брони: -10,61 грн
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,91
Экономия при брони: -25,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Драмина таблетки 50 мг блистер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драмина таблетки 50 мг блистер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.