Прочие

Стоматофит (Stomatophyt)

3 препаратаНайти все в аптеках
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Стоматофит
Стоматофит
Раствор для ротовой полости флакон 100 мл в коробке №1
ЗАО "Лектравы"
от 187,00 грн
в 877 аптеках
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Стоматофит
Стоматофит
Раствор для ротовой полости флакон 50 мл в коробке №1
ЗАО "Лектравы"
от 119,70 грн
в 838 аптеках
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Стоматофит А
Стоматофит А
Раствор для ротовой полости флакон 25 мл в коробке №1
ЗАО "Лектравы"
от 216,30 грн
в 666 аптеках
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Цены в Киев
от 119,70 грн
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Стоматофит инструкция по применению

Состав

Кора дуба - 13 г/100 г

Цветки ромашки - 13 г/100 г

Листья шалфея - 13 г/100 г

Трава арники - 6,5 г/100 г

Трава чабреца - 6,5 г/100 г

Трава мяты перечной - 6,5 г/100 г

Корневища аира - 6,5 г/100 г

Фармакологические свойства

препарат оказывает вяжущее, смягчающее, противовоспалительное действие на слизистую оболочку полости рта благодаря экстрактам коры дуба, цветков ромашки и листьев шалфея. Кроме того, дубильные вещества и эфирные масла, содержащиеся в препарате, оказывают антисептическое, антибактериальное и противогрибковое действие на слизистую оболочку полости рта и десен. Тесты in vitro показали, что эфирные масла шалфея и ромашки оказывают бактерицидное действие относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также фунгицидное действие относительно Candida albicans.

Показания Стоматофит

местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта — гингивита, пародонтита, стоматита, глоссита (в том числе вызванных дрожжевыми грибами).

Применение Стоматофит

Стоматофит. Применяют в виде полосканий у взрослых и детей старше 6 лет. Полоскать полость рта 3–4 раза в сутки 15% водным р-ром препарата (около 10 мл препарата растворить в 1/4 стакана воды). Продолжительность лечения зависит от клинического эффекта и характера комплексной терапии.
Стоматофит А. Обрабатывать пораженные участки минимум 3 раза в сутки. Непосредственно после применения препарата не полоскать полость рта. Длительность применения зависит от клинического эффекта и характера комплексной терапии.

Противопоказания

индивидуальная гиперчувствительность к арнике, ромашке или другим растениям семейства Asteracae (Compositae).

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции (гиперемия, зуд).
Местно — кратковременное ощущение жжения слизистой оболочки полости рта сразу после полоскания, а также обратимое изменение цвета зубов, которое исчезает при регулярной чистке.

Особые указания

период беременности и кормления грудью.
Безопасность относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью не установлена. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. В состав препарата входит этиловый спирт, поэтому не следует применять препарат у детей в возрасте до 6 лет.

Взаимодействия

неизвестны.

Передозировка

неизвестна.

Условия хранения

в сухом, темном месте при температуре не выше 25 °С.

Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Раствор для ротовой полости
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/8655/01/01 от 07.09.2018