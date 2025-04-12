Стоматофит (Stomatophyt)
Стоматофит инструкция по применению
Состав
Кора дуба - 13 г/100 г
Цветки ромашки - 13 г/100 г
Листья шалфея - 13 г/100 г
Трава арники - 6,5 г/100 г
Трава чабреца - 6,5 г/100 г
Трава мяты перечной - 6,5 г/100 г
Корневища аира - 6,5 г/100 г
Фармакологические свойства
препарат оказывает вяжущее, смягчающее, противовоспалительное действие на слизистую оболочку полости рта благодаря экстрактам коры дуба, цветков ромашки и листьев шалфея. Кроме того, дубильные вещества и эфирные масла, содержащиеся в препарате, оказывают антисептическое, антибактериальное и противогрибковое действие на слизистую оболочку полости рта и десен. Тесты in vitro показали, что эфирные масла шалфея и ромашки оказывают бактерицидное действие относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также фунгицидное действие относительно Candida albicans.
Показания Стоматофит
местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта — гингивита, пародонтита, стоматита, глоссита (в том числе вызванных дрожжевыми грибами).
Применение Стоматофит
Стоматофит. Применяют в виде полосканий у взрослых и детей старше 6 лет. Полоскать полость рта 3–4 раза в сутки 15% водным р-ром препарата (около 10 мл препарата растворить в 1/4 стакана воды). Продолжительность лечения зависит от клинического эффекта и характера комплексной терапии.
Стоматофит А. Обрабатывать пораженные участки минимум 3 раза в сутки. Непосредственно после применения препарата не полоскать полость рта. Длительность применения зависит от клинического эффекта и характера комплексной терапии.
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность к арнике, ромашке или другим растениям семейства Asteracae (Compositae).
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции (гиперемия, зуд).
Местно — кратковременное ощущение жжения слизистой оболочки полости рта сразу после полоскания, а также обратимое изменение цвета зубов, которое исчезает при регулярной чистке.
Особые указания
период беременности и кормления грудью.
Безопасность относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью не установлена. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. В состав препарата входит этиловый спирт, поэтому не следует применять препарат у детей в возрасте до 6 лет.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
неизвестна.
Условия хранения
в сухом, темном месте при температуре не выше 25 °С.