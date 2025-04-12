период беременности и кормления грудью.

Безопасность относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью не установлена. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. В состав препарата входит этиловый спирт, поэтому не следует применять препарат у детей в возрасте до 6 лет.