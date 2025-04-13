Киев
Стоматофит (Stomatophyt)

Стоматофит (Stomatophyt)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 864 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
196,00 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
267,00 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
300,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
186,33 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
278,54 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
177,01 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
231,76 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
241,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
196,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
241,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -43,50 грн
188,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,80
Экономия при брони: -49,50 грн
189,30 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
277,80
Экономия при брони: -32,70 грн
245,10 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,40
Экономия при брони: -72,50 грн
282,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
339,70
Экономия при брони: -72,97 грн
266,73 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
362,90
Экономия при брони: -49,20 грн
313,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
196,00 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
300,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
240,40 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
398,70
Экономия при брони: -85,64 грн
313,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
201,01
Экономия при брони: -12,04 грн
188,97 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
298,91
Экономия при брони: -52,61 грн
246,30 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
272,87
Экономия при брони: -18,32 грн
254,55 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
162,76 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
211,21 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
230,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
185,22 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
275,39 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
314,60
Экономия при брони: -67,55 грн
247,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
185,59 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
253,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
196,00 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
300,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
208,07
Экономия при брони: -38,85 грн
169,22 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
271,44
Экономия при брони: -45,19 грн
226,25 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
305,14
Экономия при брони: -17,82 грн
287,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -38,20 грн
189,30 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
196,00 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
228,10 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
251,25 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное