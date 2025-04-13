Киев (адрес не указан)
Доступно в 864 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -43,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,80
Экономия при брони: -49,50 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
277,80
Экономия при брони: -32,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,40
Экономия при брони: -72,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
339,70
Экономия при брони: -72,97 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
362,90
Экономия при брони: -49,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
398,70
Экономия при брони: -85,64 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
201,01
Экономия при брони: -12,04 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
298,91
Экономия при брони: -52,61 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
272,87
Экономия при брони: -18,32 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
314,60
Экономия при брони: -67,55 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
208,07
Экономия при брони: -38,85 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
271,44
Экономия при брони: -45,19 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
305,14
Экономия при брони: -17,82 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -38,20 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"