Киев
Стоматофит (Stomatophyt)

Стоматофит (Stomatophyt)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -76,20 грн
231,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,90 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
208,03
Экономия при брони: -24,36 грн
183,67 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
284,06
Экономия при брони: -56,97 грн
227,09 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,91
Экономия при брони: -52,97 грн
248,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
180,96 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
222,73 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
245,45 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
206,00
Экономия при брони: -18,00 грн
188,00 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
266,00
Экономия при брони: -24,00 грн
242,00 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
297,00
Экономия при брони: -26,00 грн
271,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
206,95
Экономия при брони: -41,17 грн
165,78 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
297,53
Экономия при брони: -14,30 грн
283,23 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
331,72
Экономия при брони: -15,95 грн
315,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
185,00 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
228,10 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
203,87
Экономия при брони: -34,02 грн
169,85 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
271,47
Экономия при брони: -45,34 грн
226,13 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
305,17
Экономия при брони: -35,45 грн
269,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
213,92
Экономия при брони: -38,64 грн
175,28 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
284,42
Экономия при брони: -54,29 грн
230,13 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
332,07
Экономия при брони: -16,95 грн
315,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
167,58 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
230,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
203,02
Экономия при брони: -41,07 грн
161,95 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
273,49
Экономия при брони: -52,99 грн
220,50 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
318,62
Экономия при брони: -63,58 грн
255,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
159,93 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
250,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -54,20 грн
178,00 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
205,71
Экономия при брони: -10,38 грн
195,33 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
273,58
Экономия при брони: -53,08 грн
220,50 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,67
Экономия при брони: -46,63 грн
255,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
166,42 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,68 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
249,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
289,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
205,16
Экономия при брони: -36,71 грн
168,45 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
270,76
Экономия при брони: -30,52 грн
240,24 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
300,96
Экономия при брони: -57,01 грн
243,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -76,20 грн
231,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,90 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
198,00 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
236,30 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
207,66
Экономия при брони: -14,06 грн
193,60 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
304,53
Экономия при брони: -60,58 грн
243,95 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
277,12
Экономия при брони: -15,60 грн
261,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
211,67
Экономия при брони: -42,43 грн
169,24 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
267,97
Экономия при брони: -27,73 грн
240,24 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
295,08
Экономия при брони: -51,13 грн
243,95 грн
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