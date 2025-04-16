Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -76,20 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,90 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
208,03
Экономия при брони: -24,36 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
284,06
Экономия при брони: -56,97 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,91
Экономия при брони: -52,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
206,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
266,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
297,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
206,95
Экономия при брони: -41,17 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
297,53
Экономия при брони: -14,30 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
331,72
Экономия при брони: -15,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
203,87
Экономия при брони: -34,02 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
271,47
Экономия при брони: -45,34 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
305,17
Экономия при брони: -35,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
213,92
Экономия при брони: -38,64 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
284,42
Экономия при брони: -54,29 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
332,07
Экономия при брони: -16,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
203,02
Экономия при брони: -41,07 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
273,49
Экономия при брони: -52,99 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
318,62
Экономия при брони: -63,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -54,20 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
205,71
Экономия при брони: -10,38 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
273,58
Экономия при брони: -53,08 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,67
Экономия при брони: -46,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
205,16
Экономия при брони: -36,71 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
270,76
Экономия при брони: -30,52 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
300,96
Экономия при брони: -57,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -76,20 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,90 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
207,66
Экономия при брони: -14,06 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
304,53
Экономия при брони: -60,58 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
277,12
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
211,67
Экономия при брони: -42,43 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
267,97
Экономия при брони: -27,73 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
295,08
Экономия при брони: -51,13 грн