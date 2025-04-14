Днепр (адрес не указан)
Доступно в 279 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
216,64
Экономия при брони: -38,18 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
281,63
Экономия при брони: -24,33 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
322,29
Экономия при брони: -54,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
216,80
Экономия при брони: -38,34 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
279,82
Экономия при брони: -22,52 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
308,65
Экономия при брони: -41,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
206,03
Экономия при брони: -14,88 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
375,75
Экономия при брони: -23,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -48,80 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
293,60
Экономия при брони: -52,90 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
339,10
Экономия при брони: -71,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -48,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
332,30
Экономия при брони: -64,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
207,65
Экономия при брони: -9,83 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
272,49
Экономия при брони: -19,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
295,45
Экономия при брони: -15,28 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
209,81
Экономия при брони: -13,82 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
335,20
Экономия при брони: -20,46 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
352,49
Экономия при брони: -21,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -48,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
332,30
Экономия при брони: -64,80 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
204,03
Экономия при брони: -25,42 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
270,33
Экономия при брони: -32,93 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
313,71
Экономия при брони: -33,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
207,84
Экономия при брони: -12,02 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
278,41
Экономия при брони: -41,01 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
304,79
Экономия при брони: -17,42 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
207,42
Экономия при брони: -17,92 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,85
Экономия при брони: -15,17 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
200,57
Экономия при брони: -35,00 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
314,77
Экономия при брони: -30,98 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
283,06
Экономия при брони: -34,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
203,52
Экономия при брони: -7,73 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
258,04
Экономия при брони: -8,27 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
293,84
Экономия при брони: -9,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
202,80
Экономия при брони: -13,30 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
275,31
Экономия при брони: -22,57 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
318,29
Экономия при брони: -31,61 грн