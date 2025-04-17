Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
210,40
Экономия при брони: -29,30 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,92
Экономия при брони: -7,17 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
374,65
Экономия при брони: -11,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,90
Экономия при брони: -57,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -51,10 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
209,98
Экономия при брони: -23,69 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,94
Экономия при брони: -61,31 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -51,10 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
319,98
Экономия при брони: -54,88 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -46,40 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
200,35
Экономия при брони: -32,01 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
314,44
Экономия при брони: -62,42 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
271,98
Экономия при брони: -15,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -51,10 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -67,30 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
215,00
Экономия при брони: -46,66 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
278,85
Экономия при брони: -18,54 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
322,38
Экономия при брони: -56,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"