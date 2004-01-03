Все аптеки Украины
Список производителейPPhytopharm Klenka

Производитель: Phytopharm Klenka

Представительство в Украине — "Европлант Фитофарм" Сп.з.о.о"
01025, Киев, ул. Воздвиженская, 43
(044) 599-05-82
(044) 599-05-82
Продукция
Контакты
Найдено: 18 препаратов
Арфазетин сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Арфазетин Сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 299 аптеках
от 49,05 грн
Цены в аптеках
Арфазетин сбор, фильтр-пакет, 1.5 г, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Арфазетин Сбор, фильтр-пакет, 1.5 г, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 385 аптеках
от 55,00 грн
Цены в аптеках
НАЗИРУС СИНУС капсулы, 370 мг, № 30; ЗАО "Лектравы"
НАЗИРУС СИНУС Капсулы, 370 мг, № 30 ЗАО "Лектравы"
В 914 аптеках
от 207,52 грн
Цены в аптеках
НАЗИРУС СИНУС порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10; ЗАО "Лектравы"
НАЗИРУС СИНУС Порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10 ЗАО "Лектравы"
В 829 аптеках
от 191,46 грн
Цены в аптеках
НАЗИРУС СИНУС сироп, 100 мл, со вкусом малины, со вкусом малины, № 1; ЗАО "Лектравы"
НАЗИРУС СИНУС Сироп, 100 мл, со вкусом малины, со вкусом малины, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 662 аптеках
от 113,08 грн
Цены в аптеках
Пол-Пала трава, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Пол-Пала Трава, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 592 аптеках
от 33,32 грн
Цены в аптеках
Пол-Пала трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Пол-Пала Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 4 аптеках других городов
от 60,40 грн
Цены в других городах
Почечный чай листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Почечный чай Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 704 аптеках
от 27,52 грн
Цены в аптеках
Почечный чай листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Почечный чай Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 553 аптеках
от 40,28 грн
Цены в аптеках
Садифит сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Садифит Сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 137 аптеках
от 42,06 грн
Цены в аптеках
Садифит сбор, фильтр-пакет, 3 г, № 20; ЗАО "Лектравы"
Садифит Сбор, фильтр-пакет, 3 г, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 237 аптеках
от 43,59 грн
Цены в аптеках
Стоматофит раствор для ротовой полости, флакон, 50 мл, в коробке, в коробке, № 1; ЗАО "Лектравы"
Стоматофит Раствор для ротовой полости, флакон, 50 мл, в коробке, в коробке, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 870 аптеках
от 140,24 грн
Цены в аптеках
Стоматофит раствор для ротовой полости, флакон, 100 мл, в коробке, в коробке, № 1; ЗАО "Лектравы"
Стоматофит Раствор для ротовой полости, флакон, 100 мл, в коробке, в коробке, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 896 аптеках
от 208,95 грн
Цены в аптеках
Стоматофит А раствор для ротовой полости, флакон, 25 мл, в коробке, в коробке, № 1; ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А Раствор для ротовой полости, флакон, 25 мл, в коробке, в коробке, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 706 аптеках
от 166,41 грн
Цены в аптеках
СТОМАТОФИТ ЭЙР/СТОМАТОФИТ AIR спрей, флакон, 30 мл; Phytopharm Klenka
СТОМАТОФИТ ЭЙР/СТОМАТОФИТ AIR Спрей, флакон, 30 мл Phytopharm Klenka
В 605 аптеках
от 137,20 грн
Цены в аптеках
ФИОРДА СПРЕЙ 30 мл, № 1; Phytopharm Klenka
ФИОРДА СПРЕЙ 30 мл, № 1 Phytopharm Klenka
В 976 аптеках
от 191,63 грн
Цены в аптеках
Элекасол сбор, пачка, 60 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Элекасол Сбор, пачка, 60 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 440 аптеках
от 33,46 грн
Цены в аптеках
Элекасол сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Элекасол Сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 1 аптеке
от 53,50 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
01025, Киев, ул. Воздвиженская, 43
(044) 599-05-82
(044) 599-05-82
Найдено: 18 препаратов
Арфазетин сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Арфазетин Сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 299 аптеках
от 49,05 грн
Цены в аптеках
Арфазетин сбор, фильтр-пакет, 1.5 г, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Арфазетин Сбор, фильтр-пакет, 1.5 г, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 385 аптеках
от 55,00 грн
Цены в аптеках
НАЗИРУС СИНУС капсулы, 370 мг, № 30; ЗАО "Лектравы"
НАЗИРУС СИНУС Капсулы, 370 мг, № 30 ЗАО "Лектравы"
В 914 аптеках
от 207,52 грн
Цены в аптеках
НАЗИРУС СИНУС порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10; ЗАО "Лектравы"
НАЗИРУС СИНУС Порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10 ЗАО "Лектравы"
В 829 аптеках
от 191,46 грн
Цены в аптеках
НАЗИРУС СИНУС сироп, 100 мл, со вкусом малины, со вкусом малины, № 1; ЗАО "Лектравы"
НАЗИРУС СИНУС Сироп, 100 мл, со вкусом малины, со вкусом малины, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 662 аптеках
от 113,08 грн
Цены в аптеках
Пол-Пала трава, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Пол-Пала Трава, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 592 аптеках
от 33,32 грн
Цены в аптеках
Пол-Пала трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Пол-Пала Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 4 аптеках других городов
от 60,40 грн
Цены в других городах
Почечный чай листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Почечный чай Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 704 аптеках
от 27,52 грн
Цены в аптеках
Почечный чай листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Почечный чай Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 553 аптеках
от 40,28 грн
Цены в аптеках
Садифит сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Садифит Сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 137 аптеках
от 42,06 грн
Цены в аптеках
Садифит сбор, фильтр-пакет, 3 г, № 20; ЗАО "Лектравы"
Садифит Сбор, фильтр-пакет, 3 г, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 237 аптеках
от 43,59 грн
Цены в аптеках
Стоматофит раствор для ротовой полости, флакон, 50 мл, в коробке, в коробке, № 1; ЗАО "Лектравы"
Стоматофит Раствор для ротовой полости, флакон, 50 мл, в коробке, в коробке, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 870 аптеках
от 140,24 грн
Цены в аптеках
Стоматофит раствор для ротовой полости, флакон, 100 мл, в коробке, в коробке, № 1; ЗАО "Лектравы"
Стоматофит Раствор для ротовой полости, флакон, 100 мл, в коробке, в коробке, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 896 аптеках
от 208,95 грн
Цены в аптеках
Стоматофит А раствор для ротовой полости, флакон, 25 мл, в коробке, в коробке, № 1; ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А Раствор для ротовой полости, флакон, 25 мл, в коробке, в коробке, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 706 аптеках
от 166,41 грн
Цены в аптеках
СТОМАТОФИТ ЭЙР/СТОМАТОФИТ AIR спрей, флакон, 30 мл; Phytopharm Klenka
СТОМАТОФИТ ЭЙР/СТОМАТОФИТ AIR Спрей, флакон, 30 мл Phytopharm Klenka
В 605 аптеках
от 137,20 грн
Цены в аптеках
ФИОРДА СПРЕЙ 30 мл, № 1; Phytopharm Klenka
ФИОРДА СПРЕЙ 30 мл, № 1 Phytopharm Klenka
В 976 аптеках
от 191,63 грн
Цены в аптеках
Элекасол сбор, пачка, 60 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Элекасол Сбор, пачка, 60 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 440 аптеках
от 33,46 грн
Цены в аптеках
Элекасол сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Элекасол Сбор, пачка, 75 г, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 1 аптеке
от 53,50 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції