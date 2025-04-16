Николаев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
203,62
Экономия при брони: -23,45 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
283,93
Экономия при брони: -9,23 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
366,49
Экономия при брони: -11,91 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -47,80 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
207,80
Экономия при брони: -29,43 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
298,51
Экономия при брони: -27,38 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -52,50 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,90
Экономия при брони: -89,30 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
203,71
Экономия при брони: -29,12 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
275,38
Экономия при брони: -31,66 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
304,93
Экономия при брони: -17,57 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
206,01
Экономия при брони: -31,42 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
260,15
Экономия при брони: -16,43 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
321,29
Экономия при брони: -59,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -47,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
339,10
Экономия при брони: -72,50 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -52,50 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -47,80 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
198,86
Экономия при брони: -32,63 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
278,50
Экономия при брони: -40,58 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,22
Экономия при брони: -20,08 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
203,73
Экономия при брони: -36,32 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
306,02
Экономия при брони: -53,99 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
204,55
Экономия при брони: -9,32 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
266,84
Экономия при брони: -52,97 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
293,84
Экономия при брони: -41,81 грн