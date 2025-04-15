Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
296,00
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
204,84
Экономия при брони: -13,81 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
272,43
Экономия при брони: -11,91 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
314,96
Экономия при брони: -52,09 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
202,19
Экономия при брони: -23,26 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
300,66
Экономия при брони: -34,80 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -53,80 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
206,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
297,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
268,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
206,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
297,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -49,10 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -73,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60
Экономия при брони: -91,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
199,68
Экономия при брони: -7,69 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
284,20
Экономия при брони: -9,50 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
328,23
Экономия при брони: -10,98 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -53,80 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70
Экономия при брони: -67,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
263,04
Экономия при брони: -34,34 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
303,98
Экономия при брони: -18,97 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
200,01
Экономия при брони: -19,77 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
313,90
Экономия при брони: -61,88 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
206,53
Экономия при брони: -20,29 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
274,68
Экономия при брони: -15,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
302,88
Экономия при брони: -33,57 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
301,70 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн