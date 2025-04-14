Одесса (адрес не указан)
Доступно в 281 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,90 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
273,50
Экономия при брони: -14,28 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
371,21
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
202,18
Экономия при брони: -7,48 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
293,87
Экономия при брони: -17,71 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
292,89
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
201,59
Экономия при брони: -24,55 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
268,44
Экономия при брони: -24,82 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
295,59
Экономия при брони: -29,81 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
200,24
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -47,60 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,90 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн