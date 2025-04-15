Львов (адрес не указан)
Доступно в 244 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
238,90 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
204,85
Экономия при брони: -18,40 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
306,74
Экономия при брони: -19,12 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -50,60 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -68,10 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
339,40
Экономия при брони: -71,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
D.s.
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -50,60 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60
Экономия при брони: -88,10 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -45,90 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -68,10 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
329,30
Экономия при брони: -61,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
208,44
Экономия при брони: -38,15 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
320,65
Экономия при брони: -59,70 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
208,66
Экономия при брони: -12,91 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
272,21
Экономия при брони: -42,56 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
306,00
Экономия при брони: -19,04 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -50,60 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -68,10 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
355,60
Экономия при брони: -88,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
227,50
Экономия при брони: -45,90 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
307,90
Экономия при брони: -68,10 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
339,10
Экономия при брони: -71,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 50 мл №1
ЗАО "Лектравы"
232,20
Экономия при брони: -50,60 грн
Стоматофит А раствор для ротовой полости флакон 25 мл №1
ЗАО "Лектравы"
316,70
Экономия при брони: -76,90 грн
Стоматофит раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
ЗАО "Лектравы"
339,10
Экономия при брони: -71,60 грн