Ципрофлоксацин

Ципронекс® (Cipronex)

Ципронекс® капли глазные/ушные 0,3 % флакон-капельница 5 мл №1
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Характеристики
Производитель
Polpharma
Форма выпуска
Капли глазные/ушные
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
0,3 %
Объем
5 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/14617/01/01 от 25.08.2020
Международное название

Ципронекс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: ciprofloxacin;

1 мл раствора содержит 3 мг ципрофлоксацина в виде ципрофлоксацина гидрохлорида моногидрата 3,5 мг;

вспомогательные вещества: маннит (Е 421); натрия ацетат, тригидрат; кислота уксусная ледяная; динатрия эдетат; бензалкония хлорид раствор; вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли глазные и ушные, раствор.

Основные физико-химические свойства: почти бесцветная светло-желтая или светло-зеленая прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в офтальмологии и отологии. Противомикробные средства.

Код АТС S03А А07.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Механизм действия

Ципронекс® содержит ципрофлоксацина гидрохлорид из класса хинолонов. Бактерицидное действие хинолонов, которое главным образом влияет на синтез ДНК бактерий, выражается путем угнетения ДНК-гиразы.

Ципрофлоксацин имеет высокую активность in vitro в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa. Он также эффективен в отношении аэробных грамположительных микроорганизмов, таких как стафилококки и стрептококки.

Чувствительность к микроорганизмам

Офтальмологическое применения

Как при исследованиях in vitro, так и при клиническом применении при глазных инфекциях было доказано, что ципрофлоксацин активен в отношении большинства штаммов следующих организмов.

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

Staphylococcus aureus (включая штаммы как чувствительные к метициллину, так и резистентные к метициллину)

Staphylococcus epidermidis;

Staphylococcus spp., другие коагулазоотрицательные виды Staphylococcus spp., Включая S. haemolyticus и S. hominis;

Corynebacterium spp.;

Streptococcus pneumoniaе;

Streptococcus группы Viridans.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Acinetobacter spp.;

Haemophilus influenzae;

Pseudomonas aeruginosa;

Moraxella spp. (включая M. catarrhalis).

Применение в отологии

Ципрофлоксацин имеет высокую активность in vitro в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa. Он также эффективен в отношении аэробных грамположительных микроорганизмов, таких как стафилококки и стрептококки. Как показано в таблице 1, ципрофлоксацин демонстрирует широкий спектр действия in vivo (МПК90S ≤2 мкг/мл) в отношении патогенных микроорганизмов, выделенных у пациентов с острым наружным отитом.

Таблица 1

Вид бактерийИзоляты N=МПКmin (мкг/мл)МПК50 (мкг/мл)МПК90 (мкг/мл)МПКmax (мкг/мл)
Pseudomonas aeruginosa10890,030,130,2516
Staphylococcus aureus2210,130,501,0128
Staphylococcus epidermidis2570,060,250,50128
Staphylococcus caprae750,130,500,502,0
Enterococcus faecalis530,501,02,04,0
Enterobacter cloacae450,0040,0160,0320,25

Ципрофлоксацин также активен против патогенных микроорганизмов, выделенных у пациентов с отитом среднего уха с использованием тимпаностомических трубок.

Таблица 2

Вид бактерийИзоляты N=МПКmin (мкг/мл)МПК50 (мкг/мл)МПК90 (мкг/мл)МПКmax (мкг/мл)
Streptococcus pneumoniaе1970,251,02,08,0
Staphylococcus aureus1340,060,251,0128
Pseudomonas aeruginosa1320,030,250,50128
Haemophilus influenzae1220,0040,0080,0160,25
Staphylococcus epidermidis1030,061,06464
Moraxella catarrhalis370,0080,030,060,06
Escherichia coli150,0080,03128128

Пограничные значения диаметров зон подавления роста микроорганизмов

Офтальмологическое применения

Ципрофлоксацин оказался активным in vitro в отношении большинства штаммов нижеуказанных микроорганизмов, однако клиническая значимость этих данных при офтальмологических инфекциях неизвестна. Безопасность и эффективность применения ципрофлоксацина при лечении язв роговицы или конъюнктивитов, вызванных этими микроорганизмами, в адекватных и хорошо контролируемых клинических исследованиях не установлены.

Следующие бактерии считаются чувствительными при оценке с применением системных пограничных значений диаметров зон подавления роста микроорганизмов. Однако взаимосвязь между системными значениями диаметров зон подавления роста микроорганизмов in vitro и офтальмологической эффективности не установлен. Ципрофлоксацин in vitro демонстрирует минимальные подавляющие концентрации (МПК) 1 мкг/мл или меньше (системные пограничные значения диаметров зон чувствительности к угнетению роста микроорганизмов) против большинства (90%) штаммов следующих глазных патогенных микроорганизмов.

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

виды Bacillus.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Acinetobacter calcoaceticus;

Enterobacter aerogenes;

Escherichia coli;

Haemophilus parainfluenzae;

Klebsiella pneumoniae;

Neisseria gonorrhoeae;

Proteus mirabilis;

Proteus vulgaris;

Serratia marcescens.

Другие:

Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes и Clostridium perfringens являются чувствительными микроорганизмами.

Нечувствительные:

Некоторые штаммы Burkholderia cepacia и Stenotrophomonas maltophilia являются резистентными к ципрофлоксацину, как и некоторые анаэробные бактерии, особенно Bacteroides fragilis.

Другая информация

Минимальная бактерицидная концентрация (МБК) обычно не превышает МПК более чем на коэффициент 2.

Применение в отологии

Ципрофлоксацин оказался активным in vitro в отношении большинства штаммов следующих микроорганизмов, однако клиническая значимость этих данных при ушных инфекциях неизвестна. Безопасность и эффективность применения ципрофлоксацина при лечении острого наружного отита, вызванного этими микроорганизмами, в адекватных и хорошо контролируемых клинических исследованиях не устанавливались.

Нижеприведенные бактерии считаются чувствительными при оценке с применением предельных системных значений диаметров зон подавления роста микроорганизмов. Однако взаимосвязь между системными значениями диаметров зон подавления роста микроорганизмов in vitro и эффективностью при применении в ухо не установлена. Ципрофлоксацин демонстрирует in vitro МПК 1 мкг/мл или меньше (системные пограничные значения диаметров зон чувствительности к угнетению роста микроорганизмов) против большинства (90%) штаммов следующих патогенных микроорганизмов.

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

виды Bacillus;

виды Corynebacterium;

Enterococcus faecalis;

Staphylococcus aureus;

Staphylococcus epidermidis;

Staphylococcus caprae;

Staphylococcus capitis;

Staphylococcus haemolyticus;

Streptococcus pneumoniaе;

Streptococcus группы Viridans.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Achromobacter xylosoxidans subsp. хylosoxidans;

Acinetobacter baumanii;

Acinetobacter junii;

Acinetobacter Iwoffi;

Acinetobacter radioresistans;

геновиды Acinetobacter 3;

Citrobacter freundii;

Citrobacter koseri;

Enterobacter aerogenes;

Enterobacter cloacae;

Escherichia coli;

Haemophilus influenzae;

Klebsiella oxytoca;

Klebsiella pneumoniae;

Moraxella catarrhalis;

Proteus mirabilis;

Pseudomonas stutzeri;

Serratia marcescens.

Также ципрофлоксацин оказался активным in vitro против большинства штаммов следующих микроорганизмов, вызывающих отит среднего уха.

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

Staphylococcus aureus;

Staphylococcus epidermidis;

Streptococcus pneumoniae.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Escherichia coli;

Haemophilus influenzae;

Moraxella catarrhalis;

Pseudomonas aeruginosa.

Резистентность к ципрофлоксацину обычно развивается медленно. Однако у этой группы ингибиторов гиразы наблюдается параллельная резистентность.

В результате исследований чувствительности бактерий обнаружено, что большинство микроорганизмов, резистентных к ципрофлоксацину, резистентных также к другим фторхинолонам. Частота выделения штаммов с приобретенной резистентностью к ципрофлоксацину была низкой.

Благодаря особому способу действия не существует перекрестной резистентности между ципрофлоксацином и другими антибактериальными средствами с различными химическими структурами, такими как бета-лактамные антибиотики, аминогликозиды, тетрациклины, макролиды и пептиды, а также сульфаниламиды, производные триметоприма и нитрофурана. Таким образом, микроорганизмы, резистентные к этим лекарственным средствам, могут быть чувствительными к ципрофлоксацину.

Фармакокинетика.

После местного применения в глаз человека ципрофлоксацин хорошо всасывается. Концентрация ципрофлоксацина, обнаруженная в слезной пленке, роговице и передней камере глаза, от десяти до нескольких сотен раз выше МПК90 для чувствительных глазных патогенных микроорганизмов.

Системна абсорбция ципрофлоксацина после местного применения в глаза низкая. Уровни ципрофлоксацина в плазме после 7-дневного местного применения колебались от уровней, не поддающихся количественному определению (<1,25 нг/мл), до 4,7 нг/мл. Среднее значение максимальной концентрации ципрофлоксацина в плазме, полученное после местного применения в глаза, было примерно в 450 раз меньше значения, наблюдавшегося после перорального приема однократной дозы ципрофлоксацина, составлявшей 250 мг.

У детей с оторреей с использованием тимпаностомической трубки или с перфорацией барабанной перепонки местное применение ципрофлоксацина в ухо приводило к уровням концентрации ципрофлоксацина в плазме, которые не поддаются количественному определению, при пределе обнаружения 5 нг/мл. У животных ципрофлоксацин распределялся в плазме и жидкости среднего уха после внутримышечной инъекции и всасывался во внутреннее ухо после местного применения в среднее ухо.

Системные фармакокинетические свойства ципрофлоксацина хорошо изучены.

Ципрофлоксацин хорошо распределяется в тканях тела, с уровнем содержания в тканях обычно выше уровень содержания в плазме. Объем распределения в стабильном состоянии составляет 1,7–2,71 л/кг. Связывание с белком сыворотки составляет 16–43%. Период полувыведения ципрофлоксацина из сыворотки крови составляет 3–5 часов. После приема внутрь однократной дозы от 250 до 750 мг у взрослых пациентов с нормальной функцией почек 15–50% дозы выделяется с мочой в виде неизмененной лекарственного вещества и 10–15% — в виде метаболитов в течение 24 часов. Как ципрофлоксацин, так и его четыре первичные метаболиты выделяются с мочой и калом. Почечный клиренс ципрофлоксацина обычно составляет 300–479 мл/мин. Примерно 20–40% дозы выводится с калом в неизмененном виде и в виде метаболитов в течение 5 дней.

Показания

Язвы роговицы и поверхностные инфекции глаза (глаз) и его придатков, вызванные штаммами бактерий, чувствительными к ципрофлоксацину.

Острый отит наружного уха, а также острый отит среднего уха с применением дренажа через тимпаностомическую трубку, вызванные штаммами бактерий, чувствительными к ципрофлоксацину.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или другим хинолонам, или к любому из компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Поскольку ципрофлоксацин при местном офтальмологическом или отологическом применении имеет низкую системную концентрацию, взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно. Если одновременно применяют несколько лекарственных средств для местного применения в глаз, необходимо подождать не менее 5 минут между их применением. Глазные мази следует применять последними.

Особенности применения

Только для офтальмологического применения.

Общие

  • У пациентов, проходивших терапию хинолоном, наблюдались серьезные и иногда летальные (анафилактические) реакции повышенной чувствительности, некоторые — после применения первой дозы. Некоторые реакции сопровождались сердечно-сосудистой недостаточностью, потерей сознания, шумом в ушах, отеком глотки или лица, диспноэ, крапивницей и зудом. Лишь у нескольких пациентов наблюдались реакции гиперчувствительности.
  • Серьезные случаи острой гиперчувствительности к ципрофлоксацину могут потребовать неотложного лечения. При клинических показаниях следует провести кислородную терапию и восстановление проходимости дыхательных путей.
  • Следует прекратить применение ципрофлоксацина при первых признаках высыпаний на коже или любых других признаках реакции повышенной чувствительности.
  • Как и при применении всех антибактериальных препаратов, длительное применение может привести к чрезмерному росту нечувствительных к антибиотикам бактериальных штаммов или грибов. В случае развития суперинфекции следует провести соответствующую терапию.
  • Воспаление и разрыв сухожилия возможны при системной терапии фторхинолонами, включая ципрофлоксацин, особенно у пациентов пожилого возраста, а также у пациентов, которым сопутствующее применяют кортикостероиды. Таким образом, лечение с применением глазных/ушных капель Ципронекс® следует прекратить при первых признаках воспаления сухожилия.

Глазные капли

  • Клинический опыт применения препарата у детей в возрасте до 1 года, особенно новорожденным, весьма ограничен.
  • Не рекомендуется применение глазных капель Ципронекс® новорожденным с бленорреей новорожденных гонококкового и хламидийного происхождения, поскольку не оценивалось у пациентов данной категории. Новорожденные с бленорреей новорожденных должны получать лечение, соответствующее их состояния.
  • При применении глазных капель Ципронекс® следует принимать во внимание риск попадания препарата в носоглотку, что может привести к возникновению и распространению бактериальной резистентности.
  • У пациентов с язвой роговицы и частым применением глазных капель, содержащих ципрофлоксацин, наблюдали белые глазные преципитаты (остатки лекарственного средства), которые исчезали после окончания применения глазных капель. Возникновение преципитатов не исключает дальнейшего применения глазных капель, а также не оказывает негативного влияния на течение заболевания. Преципитаты отмечали от 24 часов до 7 дней после начала терапии. Полное исчезновение преципитатов происходит сразу или в течение 13 дней после начала терапии.
  • Глазные капли Ципронекс® содержат бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение и обесцвечивать мягкие контактные линзы.
  • Не рекомендуется носить контактные линзы во время лечения глазной инфекции.

Итак, пациентам следует порекомендовать не носить контактные линзы во время лечения глазными каплями Ципронекс®. Если пациентам позволили носить контактные линзы, их следует снять перед применением глазных капель и подождать не менее 15 минут перед тем как снова надеть.

Ушные капли

  • Эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте до 1 года не оценивали.
  • Хотя существуют очень ограниченные данные по пациентов, не достигших возраста 1 года, которым лечили острый наружный отит, в этой популяции пациентов нет различий в самом течении заболевания, что препятствовало бы применению этого лекарственного средства. Исходя из очень ограниченных данных, врач, который назначает препарат детям в возрасте до 1 года, должен взвешивать клинические преимущества применения от известных и, возможно, неизвестных рисков. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства Ципронекс® не изучали при наличии перфорированной барабанной перепонки, поэтому его следует с осторожностью применять пациентам с известной перфорацией или подозрением на перфорацию, или в случае, когда существует риск перфорации барабанной перепонки.
  • Если после применения лекарственного средства в течение недели признаки и симптомы заболевания не исчезают, рекомендуется провести повторную оценку схемы лечения.
  • У пациентов, которым применяли системные хинолоны, отмечали реакции фотосенсибилизации разной степени. Поскольку данное лекарственное средство применяется местно, реакции фотосенсибилизации маловероятны.
  • При закапывании в ухо следует осуществлять частый медицинский мониторинг для возможности своевременного проведения других терапевтических мероприятий.

Способ применения и дозы

Применения в офтальмологии

Взрослые, включая пациентов пожилого возраста, и дети

Язвы роговицы

Ципронекс® следует применять с такими интервалами, включая ночное время:

в 1-й день закапывать по 2 капли в конъюнктивальный мешок (-ки) пораженного глаза (глаз) каждые 15 минут в течение первых 6 часов, затем — по 2 капли каждые 30 минут в течение первых суток;

на 2-й день закапывать по 2 капли в конъюнктивальный мешок (-ки) пораженного глаза (глаз) каждый час;

с 3-го по 14-й день закапывать по 2 капли в конъюнктивальный мешок (-ки) пораженного глаза (глаз) каждые 4 часа.

При язве роговицы лечение может длиться более 14 дней; схему дозирования и продолжительность лечения определяет врач.

Бактериальные поверхностные инфекции глаза и его придатков

Стандартная доза составляет 1–2 капли в конъюнктивальный мешок (-ки) пораженного глаза (глаз) 4 раза в день.

При тяжелых инфекциях доза может составлять 1–2 капли каждые 2 часа в первые два дня в течение дневного времени.

Обычно лечение продолжается 7–14 дней.

После инстилляции рекомендуется плотное закрытие век или носослезная окклюзия. Это снижает системную абсорбцию препарата, введенного в глаза, что уменьшает вероятность системных побочных эффектов.

В случае сопутствующей терапии с применением других местных офтальмологических препаратов следует соблюдать интервал 10–15 минут между их применением.

Дети

Дозировка для детей от 1 года является такой же, как и для взрослых.

В результате клинического исследования применения препарата новорожденным и детям в возрасте до одного месяца выявлено, что Ципронекс® является клинически и микробиологически эффективным для лечения бактериального конъюнктивита у этой категории пациентов при применении 3 раза в день в течение 4 дней.

Пациенты с нарушениями функции печени и почек

Применение препарата Ципронекс® этой категории пациентов не изучалось.

Меры предосторожности при применении

Чтобы предупредить загрязнение кончика капельницы и раствора, необходимо быть осторожными и не касаться векам или других поверхностей кончиком флакона-капельницы.

Применение в отологии

Дозировка

Взрослые, включая пациентов пожилого возраста

Для взрослых доза составляет 4 капли препарата Ципронекс® в ушной канал 2 раза в день.

Для пациентов, которым требуется применение ушных тампонов, дозу можно удвоить только при первом применении (т.е. 6 капель для детей и 8 капель для взрослых).

В общем продолжительность лечения не должна превышать 5–10 дней. В некоторых случаях лечение можно продолжить, но в таком случае рекомендуется проверить чувствительность местной флоры.

В случае сопутствующей терапии другими местными лекарственными средствами следует соблюдать интервал 10–15 минут между их применением.

Дети

Доза составляет 3 капли препарата Ципронекс® в ушной канал 2 раза в день. Безопасность и эффективность применения препарата Ципронекс® исследовались в возрасте от 1 до 12 лет. Безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте до 1 года не установлены.

Пациенты с нарушениями функции печени и почек

Применение препарата Ципронекс® этой категории пациентов не изучалось.

Меры предосторожности при применении

Следует тщательно прочистить наружный слуховой канал. Чтобы избежать вестибулярной стимуляции, рекомендуется вводить раствор комнатной температуры или температуры тела.

Пациент должен находиться в положении лежа на противоположной стороне относительно пораженного уха. Желательно находиться в таком положении в течение 5–10 минут. Также после местного очистки в слуховой проход можно вводить смоченный тампон из марли или гигроскопической ваты на 1–2 дня, но его необходимо смачивать для насыщения препаратом 2 раза в день.

Чтобы предупредить загрязнение кончика капельницы и раствора, необходимо быть осторожными и не касаться ушной раковины или наружного ушного прохода, прилегающих участков или других поверхностей кончиком флакона-капельницы.

Дети

Глазные капли

Применять детям от рождения (см. раздел «Особенности применения»).

Ушные капли

Применять детям в возрасте от 1 года.

Безопасность и эффективность при применении детям в возрасте до 1 года не установлены.

Побочные реакции

Следующие побочные реакции классифицировали следующим образом: очень частые (≥1/10), частые (≥1/100, <1/10), нечастые (≥1/1000, <1/100), единичные (≥1/10000, < 1/1000), редкие (<1/10000) или неизвестные (невозможно оценить частоту их возникновения из существующих данных). В рамках каждой группы побочные эффекты представлены в порядке уменьшения их степени тяжести. Данные по побочным эффектам были получены в ходе клинических исследований и в течение постмаркетингового периода применения.

Побочные эффекты, которые наблюдались после применения препарата Ципронекс® в глаза

Классы систем органовПобочные реакции согласно классификатора MedDRA
Инфекции и инвазииЕдиничные: ячмень, ринит
Со стороны иммунной системыЕдиничные: повышенная чувствительность
Со стороны нервной системы

Частые дисгевзия

Нечастые: головная боль

Единичные: головокружение

Со стороны органов зрения

Частые: отложения на роговице, ощущение дискомфорта в глазу, гиперемия глаза

Нечастые: кератопатия, инфильтраты роговицы, светобоязнь, снижение остроты зрения, отек век, затуманивание зрения, боль в глазу, сухость глаза, припухлость глаз, зуд глаза, ощущение инородного тела в глазу, повышенное слезотечение, выделения из глаза, образование чешуек по краям век, шелушение век, отек конъюнктивы, эритема век

Единичные: токсичность глаза, точечный кератит, кератит, конъюнктивит, дефект эпителия роговицы, диплопия, гипестезия глаза, астенопия, раздражение глаза, воспаление глаза, гиперемия конъюнктивы

Со стороны органов зренияЕдиничные: боль в ухе
Со стороны респираторной системы, торакальные и медиастинальные нарушенияЕдиничные: гиперсекреция придаточных пазух носа
Со стороны желудочно-кишечного тракта

Нечастые: тошнота

Единичные: диарея, боль в животе

Со стороны кожи и подкожных тканейЕдиничные: дерматит
Нарушения общего характера и состояния, связанные с местом введенияЕдиничные: непереносимость препарата
Лабораторные исследованияЕдиничные: отклонения от нормы результатов лабораторных исследований

Побочные реакции, о которых сообщалось при применении препарата Ципронекс® в ухо

Таблица 2

Классы систем органовПобочные реакции согласно классификатора MedDRA
Со стороны нервной системыНечастые: плаксивость, головная боль
Со стороны органов слуха и лабиринтаНечастые: боль в ухе, заложенность уха, оторея, зуд в ухе Неизвестные: звон в ушах
Со стороны кожи и подкожных тканейНечастые: дерматит
Нарушения общего характера и состояния, связанные с местом введенияНечастые: гипертермия

Описание приведенных побочных реакций

При местном нанесении фторхинолонов очень редко возникали такие реакции как (генерализованная) сыпь, токсический эпидермолиз, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и крапивница.

В отдельных случаях при применении ципрофлоксацина в глаза наблюдались случаи затуманивания зрения, снижение остроты зрения и признаки остатка препарата.

Редко компоненты препарата могут вызвать реакцию повышенной чувствительности при применении в ухо. Однако, как и при нанесении на кожу любого вещества, всегда есть вероятность возникновения аллергической реакции на любой из компонентов препарата (только для ушных капель Ципронекс®).

О серьезных, а в некоторых случаях — о летальных (анафилактические) реакции повышенной чувствительности, иногда после первой дозы, сообщалось у пациентов, которым проводилась терапия системными хинолонами. Некоторые реакции сопровождались сердечно-сосудистым коллапсом, потерей сознания, покалыванием, отеком глотки или лица, диспноэ, крапивницей и зудом.

У пациентов, получавших системные фторхинолоны, сообщалось о разрывах сухожилия плеча, кисти, ахиллова сухожилия или других сухожилий, которые требовали хирургического восстановления или приводили к длительной недееспособности. Исследования и постмаркетинговый опыт применения системных фторхинолонов указывают на то, что риск возникновения таких разрывов может увеличиваться у пациентов, получающих кортикостероиды, особенно у пациентов пожилого возраста, при большой нагрузке на сухожилия, включая ахиллово сухожилие. На сегодня клинические и постмаркетинговые данные не продемонстрировали четкой связи между применением препарата Ципронекс® и побочными реакциями со стороны костно-мышечной и соединительной тканей.

У пациентов с язвой роговицы при частом применении препарата Ципронекс® наблюдался белый преципитат в глазу (остаток препарата), который исчезал после дальнейшего применения. Наличие преципитата не требует отмены препарата Ципронекс®, а также не оказывает негативного влияния на клиническую картину процесса выздоровления.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности после вскрытия — 4 недели.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл препарата в полиэтиленовом флаконе-капельнице емкостью 5 мл, с крышкой с гарантийным кольцом. По 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Заявитель

Фармацевтический завод "Польфарма" С.А./

Pharmaceutical Works "POLPHARMA" S.A.

Производитель

Варшавский фармацевтический завод Польфа АО/

Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ул. Каролькова 22/24, 01–207 Варшава, Польша/

22/24 Karolkowa Str., 01–207 Warsaw, Poland.