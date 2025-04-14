Одесса (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,23
Экономия при брони: -7,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,72
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
155,63
Экономия при брони: -40,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
146,18
Экономия при брони: -30,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,00
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
146,49
Экономия при брони: -6,75 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,31
Экономия при брони: -42,95 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,78
Экономия при брони: -12,81 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,29
Экономия при брони: -8,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
159,36
Экономия при брони: -42,68 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma