Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -31,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -31,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,10
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,69
Экономия при брони: -41,38 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
155,29
Экономия при брони: -39,87 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,00
Экономия при брони: -28,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,60
Экономия при брони: -37,29 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
153,20
Экономия при брони: -37,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,58
Экономия при брони: -43,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,00
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
151,79
Экономия при брони: -35,73 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -31,60 грн