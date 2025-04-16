Николаев (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,01
Экономия при брони: -50,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
136,10
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
155,06
Экономия при брони: -39,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
159,04
Экономия при брони: -43,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
136,30
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,10
Экономия при брони: -29,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,45
Экономия при брони: -45,65 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека24
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,28
Экономия при брони: -42,17 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,71
Экономия при брони: -39,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,50 грн