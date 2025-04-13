Киев (адрес не указан)
Доступно в 718 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
136,30
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -26,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
136,21
Экономия при брони: -15,88 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
153,89
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
136,21
Экономия при брони: -15,88 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,20
Экономия при брони: -40,13 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,00
Экономия при брони: -23,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,96
Экономия при брони: -49,47 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,31
Экономия при брони: -28,72 грн