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Ципронекс® (Cipronex)

Ципронекс® (Cipronex)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 246 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
155,20
Экономия при брони: -42,28 грн
112,92 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
125,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
117,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
125,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
142,00 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
132,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
117,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
117,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,72
Экономия при брони: -44,33 грн
113,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,76
Экономия при брони: -52,98 грн
103,78 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
117,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
117,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
117,60 грн
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