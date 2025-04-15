Львов (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
155,20
Экономия при брони: -42,28 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Львов, ул. Госпитальная, 11
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,72
Экономия при брони: -44,33 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,76
Экономия при брони: -52,98 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -32,20 грн