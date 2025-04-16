Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,34
Экономия при брони: -53,56 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,42
Экономия при брони: -8,15 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,39
Экономия при брони: -53,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,91
Экономия при брони: -42,12 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,63
Экономия при брони: -41,84 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,00
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
153,50
Экономия при брони: -40,71 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
153,09
Экономия при брони: -39,86 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -34,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,95
Экономия при брони: -41,72 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
153,28
Экономия при брони: -40,05 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -34,20 грн